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13:00 (мск), источник: © РИА Новости

В Бердянске предотвратили крупный теракт

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов России задержали группу террористов, готовивших теракт на массовом мероприятии в Бердянске с участием молодежных организаций и представителей администрации, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости признательные показания задержанных.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В Бердянске с 6 по 9 ноября состоялся первый окружной молодежный образовательный форум запорожской области «Юг молодой», в котором приняли участие в том числе высокопоставленные гости.

«Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв … При задержании мы оказали сопротивление», — говорит задержанный украинский террорист Олег Завгородний.

После досмотра самодельных взрывных устройств российский специалист по взрывотехнике рассказал РИА Новости, что взрывчатку замаскировали в пластиковых бидонах. При этом, по словам инженера, СВУ было направленного действия с возможностью дистанционного управления. Бомба, исходя из конструкции, могла быть направленного действия с дистанционным пультом управления.

Комментируя работу правоохранителей и предотвращенный теракт, председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин рассказал РИА Новости о мерах, которые принимаются при организации массовых мероприятий в области. «Службы безопасности усиленно обеспечивают порядок. Подтверждением тому — предотвращенный теракт украинских террористов в Бердянске … Это не первый случай предотвращения терактов в Запорожской области», — сказал Савин. Он отметил важность роли граждан для предотвращения терактов. «Бдительным гражданам не безразлична судьба родного города», — подчеркнул Савин.

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