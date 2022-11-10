В Бердянске предотвратили крупный теракт

В Бердянске с 6 по 9 ноября состоялся первый окружной молодежный образовательный форум запорожской области «Юг молодой», в котором приняли участие в том числе высокопоставленные гости.
«Мы собрали бомбы, которые должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация. Мы в бомбу зарядили множество поражающих элементов, чтобы много было жертв … При задержании мы оказали сопротивление», — говорит задержанный украинский террорист Олег Завгородний.
После досмотра самодельных взрывных устройств российский специалист по взрывотехнике рассказал РИА Новости, что взрывчатку замаскировали в пластиковых бидонах. При этом, по словам инженера, СВУ было направленного действия с возможностью дистанционного управления. Бомба, исходя из конструкции, могла быть направленного действия с дистанционным пультом управления.
Комментируя работу правоохранителей и предотвращенный теракт, председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин рассказал РИА Новости о мерах, которые принимаются при организации массовых мероприятий в области. «Службы безопасности усиленно обеспечивают порядок. Подтверждением тому — предотвращенный теракт украинских террористов в Бердянске … Это не первый случай предотвращения терактов в Запорожской области», — сказал Савин. Он отметил важность роли граждан для предотвращения терактов. «Бдительным гражданам не безразлична судьба родного города», — подчеркнул Савин.