ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

«В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — уточнили в ведомстве.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.