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15:12 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку двух украинских усиленных взводов атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки Луганской народной республики, сообщило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что всего за сутки потери среди ВСУ, поддерживающих их боевиков и наемников составили 160 человек.

Накануне командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о пресечении всех попыток наступательных действий со стороны вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Он также заявил о возобновлении наступления российских военных на отдельных территориях. Так, на Донецком направлении ВС завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, продвинулись в сторону Марьинки и Первомайского. На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.

С 24 февраля проходит спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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