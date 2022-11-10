Два человека погибли при обстреле Криничного в ЛНР из HIMARS

По информации ведомства, в 11:00 ВСУ выпустили по поселку две ракеты из американской РСЗО M142 HIMARS.
«Погибли два сотрудника шахты “Криничанская”, еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения», — говорится в публикации.
HIMARS — реактивная система залпового огня, производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.