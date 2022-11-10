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16:13 (мск), источник: РИА Крым

Подрыв опор ЛЭП в Брянской области — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Брянской области подорваны опоры ЛЭП, Климовский район остался без света. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.

В соответствии с указом президента, в приграничных регионах России введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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