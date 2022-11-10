Подрыв опор ЛЭП в Брянской области — что известно

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.
В соответствии с указом президента, в приграничных регионах России введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.