«Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса “Точка-У” (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (458 ракет), РСЗО (БМ-21 “Град”, БМ-27 “Ураган”, БМ-30 “Смерч”) — 2607 снарядов, 155-мм артиллерийских орудий (103 снаряда)», — говорится в сообщении.
За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.
Утром 10 ноября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Кременная в республике пострадали шесть человек. Также сообщалось об обстреле Стаханова, Артемовска.
7 ноября Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным Минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.
На Краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения, говорилось в сообщении министерства.