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17:32 (мск), источник: Ведомости

С начала СВО ВСУ выпустили более 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса “Точка-У” (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (458 ракет), РСЗО (БМ-21 “Град”, БМ-27 “Ураган”, БМ-30 “Смерч”) — 2607 снарядов, 155-мм артиллерийских орудий (103 снаряда)», — говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в СЦКК добавило, что жертвами агрессии украинских войск с начала СВО стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В том числе семь детей погибли и 28 пострадали.

За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.

Утром 10 ноября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Кременная в республике пострадали шесть человек. Также сообщалось об обстреле Стаханова, Артемовска.

7 ноября Минобороны сообщило, что на Купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным Минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.

На Краснолиманском направлении ВСУ попытались атаковать села Площанка и Червонопоповка ЛНР. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили все атаки, подчеркнули в Минобороны. На этом направлении противник потерял более 120 военнослужащих, еще около 130 военных ВСУ получили ранения, говорилось в сообщении министерства.

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