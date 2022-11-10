Владельца сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» отправили в СИЗО

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в суде.
Напомним, что после трагедии в костромском кафе «Полигон», унёсшей жизни 13 человек, было возбуждено уголовное дело о халатности. После этого суд отправил в СИЗО директора фирмы, выступавшей организатором работы заведения, а также виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу. Позже был задержан и владелец кафе — депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Известно, что он обещал оказывать максимальное содействие следствию и поддержать семьи жертв пожара.