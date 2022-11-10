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17:35 (мск), источник: Life.ru

Владельца сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» отправили в СИЗО

Владельца сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» отправили под арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы. В СИЗО действующий депутат Костромской областной Думы Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев пробудет по меньшей мере до 5 января 2023 года.

Источник: Life.ru

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили в суде.

Напомним, что после трагедии в костромском кафе «Полигон», унёсшей жизни 13 человек, было возбуждено уголовное дело о халатности. После этого суд отправил в СИЗО директора фирмы, выступавшей организатором работы заведения, а также виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу. Позже был задержан и владелец кафе — депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Известно, что он обещал оказывать максимальное содействие следствию и поддержать семьи жертв пожара.

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