Власти отвергли данные о взрыве Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост в Херсоне не был взорван, заявил «Интерфаксу» глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал он.
О взрыве Антоновского моста ранее сообщил, в частности, телеграм-канал Baza, уточняя, что инцидент произошел в ночь на 11 ноября. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видеозапись у моста.
«Два обрушенных пролета Антоновского моста, вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — написал он.
Россия отводит войска с правого берега Днепра, такое решение предложил командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он пояснил инициативу стремлением сохранить жизни военных, а также указал, что держать оборону на этом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.
Утром 11 ноября власти Херсонской области сообщили о выстраивании линии обороны на левом берегу реки с «различного рода укреплениями».
Россия установила контроль над Херсоном в марте, после чего Антоновский мост неоднократно подвергался обстрелам. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов исключал возможность разрушения Антоновского моста.
«Надо еще год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролет не рухнул. О чем это говорит? О том, что это сооружение выстроено советскими людьми», — говорил он 7 октября. Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП.