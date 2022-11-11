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12:18 (мск), источник: РБК

Власти отвергли данные о взрыве Антоновского моста в Херсоне

Херсонское правительство утверждает, что мост через Днепр у Херсона находится в прежнем состоянии, он не был взорван. При этом телеграм-каналы и военкор Коц сообщил о двух взорванных пролетах моста, опубликованы фотографии и видео.

Спецоперация на Украине

Антоновский мост в Херсоне не был взорван, заявил «Интерфаксу» глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал он.

О взрыве Антоновского моста ранее сообщил, в частности, телеграм-канал Baza, уточняя, что инцидент произошел в ночь на 11 ноября. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видеозапись у моста.

«Два обрушенных пролета Антоновского моста, вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — написал он.

Россия отводит войска с правого берега Днепра, такое решение предложил командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он пояснил инициативу стремлением сохранить жизни военных, а также указал, что держать оборону на этом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.

Утром 11 ноября власти Херсонской области сообщили о выстраивании линии обороны на левом берегу реки с «различного рода укреплениями».

Россия установила контроль над Херсоном в марте, после чего Антоновский мост неоднократно подвергался обстрелам. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов исключал возможность разрушения Антоновского моста.

«Надо еще год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролет не рухнул. О чем это говорит? О том, что это сооружение выстроено советскими людьми», — говорил он 7 октября. Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП.

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