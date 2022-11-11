19:42 (мск), источник: ТАСС
Переброска без потерь. Что известно о передислокации ВС РФ на левый берег Днепра
Российские военные в Херсонской области в пятницу утром завершили переброску подразделений на левый берег Днепра.
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Операция была проведена без потерь в личном составе и технике, заявили журналистам в Минобороны РФ.
Мирные жители, желающие покинуть правобережье, где расположен Херсон, все еще могут это сделать: по данным властей, паромная переправа через Днепр продолжает работать.
ТАСС собрал главное об отводе российских войск.
Минобороны РФ объявило о решении перебросить войска в Херсонской области с правого берега на левый вечером в среду, 9 ноября. Операция была завершена в пятницу утром — таким образом, на нее ушло два дня.
Как заявили в военном ведомстве, «потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено»: все военнослужащие переправились на левый берег Днепра, а на правом не осталось «ни одной единицы военной техники и вооружения».
Украинские войска в ночь на пятницу пытались сорвать операцию: они нанесли в общей сложности пять ударов по переправам из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали в общей сложности 33 ракеты, уточнили в Минобороны.
Российские военные сдерживали продвижение Вооруженных сил Украины с помощью авиации, артиллерии и минных полей. Как заявили в министерстве, украинские части были остановлены на расстоянии 30−40 км от переправ, а за последние двое суток их «продвижение на отдельных направлениях составило не более 10 км».
Перед переброской российских войск с правобережья Днепра эвакуировали всех желающих мирных жителей — около 115 тыс. человек, по данным Минобороны РФ. Организованная эвакуация проходила с 18 октября по 7 ноября.
Сейчас порядка 80−100 тыс. людей остаются в Херсоне, их эвакуация продолжается.
Как заявил мэр Херсона Александр Кобец, у властей имеются все возможности для того, чтобы переправить жителей с правого берега Днепра на левый.
Продолжает работу паромная переправа. Катера переправляют жителей в города Алёшки и Голая Пристань.
Командующий российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин объяснял необходимость переброски военных на левый берег в том числе угрозой разрушения Каховской ГЭС, из-за чего могли быть затоплены территории ниже по течению Днепра. Последнее, по его словам, привело бы к значительным жертвам среди мирного населения и к угрозе полной изоляции войск на правобережье.
Кроме того, он подчеркивал, что из-за постоянных обстрелов переправ через Днепр оказалось невозможно полноценно снабжать Херсон и прилегающие населенные пункты.
При этом Суровикин отмечал, что российские военные успешно отбивают все атаки украинских сил, которые с августа по октябрь потеряли в боях в регионе более 9,5 тыс. человек убитыми и ранеными, свыше 200 танков и более 500 боевых бронированных машин. Потери российской стороны в регионе были в семь-восемь раз меньше, уточнял он.