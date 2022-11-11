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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ведомстве уточнили, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.

«На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию», — говорится в сообщении.

В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра, подчеркнули в Минобороны.

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