Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве уточнили, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
«На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию», — говорится в сообщении.
В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра, подчеркнули в Минобороны.