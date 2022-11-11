СМИ: два судна с выключенными транспондерами заметили у «Севпотоков» перед ЧП

На основе изучения спутниковых снимков, аналитики SpaceKnow установили, что два судна с выключенными транспондерами длиной от 95 до 130 м проходили на расстоянии нескольких километров от места, где позднее произошли взрывы, за несколько дней до ЧП.
Всего эксперты из SpaceKnow насчитали 25 судов, посетивших прилегающую к месту взрывов на «Северных потоках» акваторию. У 23 из них транспондеры были включены, что позволяет отследить их маршрут, пункт отправки и пункт назначения, однако в случае указанных ранее двух судов этого сделать невозможно.
27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. 1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что компания «Газпром» была допущена к обследованию мест взрывов на «Северных потоках» и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. По словам главы государства, результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах — очевидный теракт.