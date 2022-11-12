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13:35 (мск), источник: © РИА Новости

Энергосистема Херсона разрушена, сообщила ДТЭК

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергосистема Херсона разрушена, на восстановление системы электроснабжения понадобится один месяц.

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Источник: © РИА Новости

Пресс-секретарь зампредседателя правительства Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября, с правобережья эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

«Херсон… Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии», — приводит слова Сахарука издание Obozrevatel.ua.

Возобновление нормального электроснабжения, по его словам, предположительно может занять около месяца. Он отметил, что самая сложная ситуация с электричеством остается в северных и центральных регионах страны, в частности, в Киеве и Киевской области. При этом Сахарук уточнил, что повреждено оборудование, позволяющее передавать ток от мест генерации, и все еще есть нехватка оборудования. Однако оборудования должно хватить для возобновления электроснабжения Херсона, предположил он.

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