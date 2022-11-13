На главной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв, 11 человек пострадали

«В этот район было направлено множество пожарных, полицейских и врачей», — передает местное издание Habeler. На видеозаписях с места происшествия, публикуемых турецкими СМИ, видно, как на брусчатке лежат люди, которым оказывают помощь сотрудники экстренных служб.
Ряд медиа пишут о как минимум четырех погибших, данная информация пока что не подтверждается турецкими органами власти. В сети также распространяется видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен террорист-смертник. Как уточняет CNN, из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города.
ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах сообщает об эвакуации прилегающих к Истиклялю улиц.