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17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

На главной пешеходной улице Стамбула произошел взрыв, 11 человек пострадали

В Стамбуле, на улице Истикляль — главной пешеходной улице города — произошел взрыв. Как сообщает AP со ссылкой на турецкие СМИ, ранения получили 11 человек. Информацию о количестве пострадавших также подтверждает репортер CNN.

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«В этот район было направлено множество пожарных, полицейских и врачей», — передает местное издание Habeler. На видеозаписях с места происшествия, публикуемых турецкими СМИ, видно, как на брусчатке лежат люди, которым оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

Ряд медиа пишут о как минимум четырех погибших, данная информация пока что не подтверждается турецкими органами власти. В сети также распространяется видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен террорист-смертник. Как уточняет CNN, из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города.

ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах сообщает об эвакуации прилегающих к Истиклялю улиц.

Новость дополняется

Андрей Сапожников

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