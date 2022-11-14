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03:03 (мск), источник: Life.ru

Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула

По взрыву в Стамбуле существует две версии, они анализируются, заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

Источник: AFP 2022

«Либо в этой сумке или пакете (которые находились сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство и взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Всё это сейчас анализируется», — сказал чиновник телеканалу A Haber.

Напомним, эксперты по вопросам безопасности выдвинули предположение, что теракт в центре Стамбула является, скорее всего, делом рук запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

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