03:03 (мск), источник: Life.ru
Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула
По взрыву в Стамбуле существует две версии, они анализируются, заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.
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«Либо в этой сумке или пакете (которые находились сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство и взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Всё это сейчас анализируется», — сказал чиновник телеканалу A Haber.
Напомним, эксперты по вопросам безопасности выдвинули предположение, что теракт в центре Стамбула является, скорее всего, делом рук запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.