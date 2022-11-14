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04:14 (мск), источник: ТАСС

В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу в Стамбуле

Глава МВД республики Сулейман Сойлу отметил, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию.

Источник: AFP 2022

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала человека, который, как считается, оставил на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу бомбу, приведенную в действие в воскресенье. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — цитирует министра в ночь на 14 ноября Anadolu Agency. Сойлу отметил, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию и к нему причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими.

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