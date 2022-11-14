«Укрэнерго» сообщила о тяжелых повреждениях украинских энергоузлов

«Киевский и Харьковский энергоузлы — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электричество из тех регионов, где оно производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами “Укрэнерго” и других энергетических компаний», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.
В нем уточняется, что плановые и аварийные отключения по-прежнему применяются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
10 октября российская армия нанесла по ряду регионов Украины массированные ракетные удары, что обернулось значительным повреждением украинской инфраструктуры и человеческими жертвами. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украина была лишена возможности поставлять электроэнергию в Евросоюз.