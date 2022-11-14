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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

«Укрэнерго» сообщила о тяжелых повреждениях украинских энергоузлов

На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетической компании «Укрэнерго» был серьезно поврежден, из-за чего ряд регионов Украины, в том числе Киевская, Черниговская и Харьковская области, испытывают проблемы с энергообеспечением.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Киевский и Харьковский энергоузлы — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электричество из тех регионов, где оно производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами “Укрэнерго” и других энергетических компаний», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

В нем уточняется, что плановые и аварийные отключения по-прежнему применяются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

10 октября российская армия нанесла по ряду регионов Украины массированные ракетные удары, что обернулось значительным повреждением украинской инфраструктуры и человеческими жертвами. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украина была лишена возможности поставлять электроэнергию в Евросоюз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Сапожников.

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