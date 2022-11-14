Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов», — говорится в документе.
Кроме того, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ безуспешно попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Интенсивным огнем удалось остановить противника и отбросить на исходную позицию.
На Южно-Донецком направлении отбита попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.
Также за сутки российские подразделения поразили три пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174-х районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.