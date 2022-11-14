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13:51 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские военные на Красно-Лиманском направлении отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 14 ноября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов», — говорится в документе.

Кроме того, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ безуспешно попытались атаковать российские подразделения в направлении Куземовки в Луганской Народной Республике. Интенсивным огнем удалось остановить противника и отбросить на исходную позицию.

Потери украинской стороны составили более 120 военнослужащих, пять БМП, три бронетранспортера и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении отбита попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Также за сутки российские подразделения поразили три пункта управления ВСУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174-х районах.

Уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, российская артиллерия подавила две батареи реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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