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14:35 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки в ДНР

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден российскими войсками в результате упорных боев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Майорск на донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск.

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