14:35 (мск), источник: ТАСС
Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки в ДНР
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден российскими войсками в результате упорных боев.
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Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
Накануне Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Майорск на донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск.