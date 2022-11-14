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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна

КАИР, 14 ноя — РИА Новости, Заман Рамазанов. В Александрии арестовали пятерых россиян — членов экипажа корабля, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Египте.

Источник: © РИА Новости

«Посольство России в Египте и генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного судна, …среди членов экипажа которого пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник», — заявили в дипмиссии.

В генконсульстве добавили, что грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, задержали 4 ноября. По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

Согласно сведениям от местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений, у них есть доступ к необходимым медикаментам.

Дипломаты находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, которого предоставил Каир. Они также запросили у местных властей разрешение на организацию консульского посещения и подчеркнули, что будут добиваться соблюдения прав и законных интересов россиян.

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