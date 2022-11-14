Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города

Уточняется, что женщина пришла на пристань, чтобы встретить родственников с противоположного берега Днепра.
«Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили», — сообщила она.
Город Алёшки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.