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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские военные не выпускают жителей Херсона из города

АЛЁШКИ (Херсонская область), 14 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты не позволяют покинуть Херсон людям, опасающимся преследования со стороны Киева, рассказала корреспонденту РИА Новости жительница города Алёшки.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Уточняется, что женщина пришла на пристань, чтобы встретить родственников с противоположного берега Днепра.

«Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили», — сообщила она.

Город Алёшки находится на левом берегу Днепра. В этот населенный пункт на судах речфлота вывозили людей, пожелавших покинуть Херсон.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями.

В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.

Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

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