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10:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Один человек получил ранения при взрыве в Мелитополе Запорожской области, сообщили в администрации города.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в сообщении.

Раненого доставили в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

Это уже второй подрыв самодельного взрывного устройства в Мелитополе за последние дни. Так, 11 ноября замминистра региона по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневой сток подъезда дома, где он живет. При покушении чиновник получил легкие ранения, открыто уголовное дело.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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