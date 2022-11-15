Власти Херсонской области опровергли сообщения Киева о взятии Алешек

Ранее некоторые украинские политики объявили в своих Telegram-каналах о взятии украинскими войсками города Алешки. В свою очередь, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждал, что Алешки могут стать первым городом на левом берегу Днепра, который перейдет под контроль Украины.
«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — сказали в пресс-службе администрации.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.