Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не будет комментировать этот видеоролик. По его словам, в Кремле «не знают, что это, насколько это соответствует действительности», и вообще «это не наше дело».
Создатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». После этого он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку для установления факта и обстоятельств убийства.
Видео опубликовали в минувшие выходные в Telegram-канале Grey Zone — в подписи указано, что там запечатлен бывший участник «Группы Вагнера» Евгений Нужин. Мужчина рассказывает, что решил воевать «на стороне Украины» и сдался в плен 4 сентября, а 11 ноября «получил по голове» на улице в Киеве, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему объявили, что его «будут судить». После этих слов неизвестный несколько раз бьет мужчину кувалдой по голове.