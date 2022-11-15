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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Москалькова сообщила о проверке видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют подлинность видео, на котором, предположительно, бывшего участника «Группы Вагнера», перешедшего на сторону Украины, бьют по голове кувалдой, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Источник: © РИА Новости

«Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не будет комментировать этот видеоролик. По его словам, в Кремле «не знают, что это, насколько это соответствует действительности», и вообще «это не наше дело».

Создатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». После этого он обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку для установления факта и обстоятельств убийства.

Видео опубликовали в минувшие выходные в Telegram-канале Grey Zone — в подписи указано, что там запечатлен бывший участник «Группы Вагнера» Евгений Нужин. Мужчина рассказывает, что решил воевать «на стороне Украины» и сдался в плен 4 сентября, а 11 ноября «получил по голове» на улице в Киеве, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему объявили, что его «будут судить». После этих слов неизвестный несколько раз бьет мужчину кувалдой по голове.

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