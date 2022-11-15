14:45 (мск), источник: © РИА Новости
Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Сальдо, если украинские войска не подорвут плотину станции, то ее можно снова восстановить в течение года.
ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке.
В прошлую пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что основной удар ВСУ всегда приходится по гидроэлектростанции. Таким образом противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.
Тогда же глава Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что станция продолжает работать, несмотря на обстрелы. Но ее дальнейшее функционирование находится под вопросом, так как она «разделяет правый и левый берег Днепра».
Как отметил на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.