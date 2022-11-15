Была бунтаркой, служила в разведке: 10 фактов об Астрид Линдгрен 115 лет назад родилась "мама" Карлсона Астрид Линдгрен
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
14:45 (мск), источник: © РИА Новости

Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области перестала вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, если украинские войска не подорвут плотину станции, то ее можно снова восстановить в течение года.

ВСУ постоянно наносят ракетные удары по ГЭС и Новой Каховке.

В прошлую пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что основной удар ВСУ всегда приходится по гидроэлектростанции. Таким образом противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.

Тогда же глава Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что станция продолжает работать, несмотря на обстрелы. Но ее дальнейшее функционирование находится под вопросом, так как она «разделяет правый и левый берег Днепра».

Как отметил на прошлой неделе командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, продолжение обстрелов станции может привести к затоплению большой территории.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США объяснили, чем чреваты попытки 'загнать Россию в угол'
Foreign Policy: Зеленский одним указом подорвал боевой дух украинцев
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Патрушев призвал усилить защиту ПВО центральной России
Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию
Песков: Россия продолжит спецоперацию, Киев не хочет переговоров
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика