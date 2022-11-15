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14:21 (мск), источник: Ведомости

ВСУ обстреляли из минометов несколько сел Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов сразу три села в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине

«В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории», — написал он.

Из жителей при обстреле никто не пострадал, уточнил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа, а вчера, 14 ноября, — села Козинка Грайворонского городского округа. В результате этих обстрелов также никто не пострадал. повреждения получила гражданская инфраструктура.

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября.

Кроме того, 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи приграничных регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе и Курской области, «средний уровень реагирования».

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