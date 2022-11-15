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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Патрушев призвал усилить защиту центральной России средствами ПВО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что защиту критически важных объектов в Центральном федеральном округе (ЦФО) нужно усилить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы. По его словам, в ЦФО увеличилось число попыток проникновения на территорию страны радикалов и экстремистов, связанных с Украиной. Патрушев потребовал принять меры по пресечению их проникновения в центральную Россию.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», — сказал Николай Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО (цитата по «Интерфаксу»).

Патрушев добавил, что правоохранительные органы фиксируют факты «преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности», в том числе в транспортный и топливно-энергетический комплексы.

«В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действий на стороне Украины», — добавил он.

Николай Патрушев отметил, что при предупреждении преступлений необходимо уделять особое внимание предотвращению терактов и диверсий. «Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов», — сказал он (цитата по «Интефаксу»).

Как сообщил Николай Патрушев, всего в ЦФО предотвратили 28 попыток терактов, из них девять — попытки диверсий. «На 80% увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Российские власти постоянно сообщают об обстрелах приграничных территорий и инфраструктурных объектов со стороны Украины. 16 августа в ФСБ также сообщали об «украинских диверсантах», которые 4, 9 и 12 августа взорвали шесть опор идущих от Курской АЭС линий электропередачи. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повысить меры безопасности после диверсий возле этой АЭС.

Олеся Павленко

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