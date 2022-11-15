Патрушев призвал усилить защиту центральной России средствами ПВО

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», — сказал Николай Патрушев в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО (цитата по «Интерфаксу»).
Патрушев добавил, что правоохранительные органы фиксируют факты «преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности», в том числе в транспортный и топливно-энергетический комплексы.
«В процессе проведения специальной военной операции увеличивается количество мигрантов. В связи с этим прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действий на стороне Украины», — добавил он.
Николай Патрушев отметил, что при предупреждении преступлений необходимо уделять особое внимание предотвращению терактов и диверсий. «Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов», — сказал он (цитата по «Интефаксу»).
Российские власти постоянно сообщают об обстрелах приграничных территорий и инфраструктурных объектов со стороны Украины. 16 августа в ФСБ также сообщали об «украинских диверсантах», которые 4, 9 и 12 августа взорвали шесть опор идущих от Курской АЭС линий электропередачи. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повысить меры безопасности после диверсий возле этой АЭС.