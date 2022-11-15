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15:52 (мск), источник: © РИА Новости

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и передислоцированы в безопасные места Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации города.

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Источник: © РИА Новости

Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.

«В поисках спасения … тысячи новокаховчан откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и все другие населенные пункты оказались брошенными.

«В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Работники социальных служб вместе с волонтёрами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей», — подчеркнули в администрации.

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