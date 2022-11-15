Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов

Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.
«В поисках спасения … тысячи новокаховчан откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома. Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — говорится в сообщении.
«В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Работники социальных служб вместе с волонтёрами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей», — подчеркнули в администрации.