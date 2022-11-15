16:35 (мск), источник: ТАСС
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области
КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли во вторник в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, в частности издания «Страна» и Klymenko Time.
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Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Несколько СМИ сообщали также о взрывах в Сумской и Одесской областях, при этом указывалось, что работает ПВО.