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Спецоперация на Украине
17:46 (мск), источник: РБК

По всей Украине начались отключения энергии после взрывов

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве начались экстренные отключения электричества, остановилось метро в Харькове.

Источник: AP 2022

В ряде областей Украины после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Экстренные отключения электричества начались по всей Украине по распоряжению «Укрэнерго» в связи с ударами по энергетической инфраструктуре, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Киеве, по его словам, без света осталась половина жителей города.

  • Власти Киева ранее сообщили о трех взрывах в городе в Печерском районе. В городе проходят экстренные отключения электричества, график аварийных отключений отменен, сообщает компания-оператор ДТЭК.
  • Удары наносятся по Киевской области, в регионе вводятся экстренные отключения света, заявил глава областной администрации Алексей Кулеба.
  • Харьковский губернатор Олег Синегубов сообщил об ударах по Харькову. Издание «Страна» сообщает, что в Харькове и Житомире пропал свет. Движение поездов в харьковском метрополитене приостановлено.
  • Мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о взрывах в городе. Львов частично обесточен. Во Львовской области нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, уточнил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, во Львове начались перебои со светом и работой мобильных операторов.
  • В Житомире полностью пропало электричество после двух попаданий по энергоинфраструктуре, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
  • Два взрыва в Хмельницком, город частично обесточен, сообщают местные власти.
  • В некоторых районах Одессы пропал свет, сообщает местное издание «Думская».
  • Взрыв в городе Ровно на северо-западе Украины, по предварительным данным, жертв нет, сообщают местные власти. В Ровенской области есть риски перебоев в работе мобильных операторов.
  • Дмитрий Живицкий, глава Сумской администрации, сообщил, что в области начались аварийные отключения электричества.
  • Аварийные отключения электричества начались в Полтаве после ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил мэр города Александр Мамай.
  • Об отключениях после ударов по энергетической инфраструктуре сообщили также власти Черкасской области.
  • Взрывы звучат в Виннице и Ковеле. Местные власти в Николаевской, Черкасской и Сумской областях сообщают о работе ПВО. Также о работе ПВО сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Около 16:00 мск воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В предыдущий раз массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре Украины прошли в середине октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвиняет власти Украины. Российское Минобороны заявляло, что целями ударов стали военные и энергетические объекты Украины.

К 1 ноября президент страны Владимир Зеленский сообщил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов.

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