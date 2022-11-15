17:46 (мск), источник: РБК
По всей Украине начались отключения энергии после взрывов
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве начались экстренные отключения электричества, остановилось метро в Харькове.
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В ряде областей Украины после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Экстренные отключения электричества начались по всей Украине по распоряжению «Укрэнерго» в связи с ударами по энергетической инфраструктуре, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Киеве, по его словам, без света осталась половина жителей города.
Около 16:00 мск воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
В предыдущий раз массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре Украины прошли в середине октября. Они начались спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвиняет власти Украины. Российское Минобороны заявляло, что целями ударов стали военные и энергетические объекты Украины.
К 1 ноября президент страны Владимир Зеленский сообщил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов.