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17:41 (мск), источник: Ведомости

Миссия ООН задокументировала сообщения о пытках пленных россиян на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине располагает сообщениями о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными, заявила глава миссии Матильда Богнер.

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«Поступили заслуживающие доверия сообщения о казнях без надлежащего судебного разбирательства, которые проводили украинские вооруженные силы. Это произошло ранее во время конфликта. Имелись видеозаписи этого, попавшие в публичную сферу», — отметила Богнер (цитата по ТАСС).

Сведения о пытках были получены во время опросов 175 пленных в местах содержания под стражей. «Мы задокументировали случаи пыток и плохого обращения, в основном в момент задержания, первого допроса или перемещения в транзитные лагеря и места содержания под стражей», — заключила она.

Независимая комиссия, созданная по решению Совета по правам человека (СПЧ) ООН для расследования военных преступлений на Украине в феврале — марте 2022 г., ранее установила два случая пыток и убийств российских пленных со стороны украинских вооруженных сил.

Первый случай произошел в селе Малая Рогань Харьковской области в период с 24 по 26 марта. Там украинские военные преднамеренно прострелили ноги как минимум трем российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом автомата. Второй инцидент имел место 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области. Там украинский боевик трижды выстрелил в раненного российского военнослужащего.

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