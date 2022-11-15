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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Молдавии и Приднестровье начались перебои с электричеством

В молдавских Бельцах, Кагуле, Сороках, Унгенах, Единцах, Новых Аненах, Рышканах, Кантемире наблюдаются проблемы с электричеством. В Кишиневе встали троллейбусы на некоторых маршрутах.

Источник: Reuters

По данным портала Agora, без света остались некоторые села Приднестровья, а также бендерский микрорайон Северный, Варница.

Отключена экспортная линия Вулканешты-Исакча, по которой поступает электроэнергия из Румынии в Молдавию.

«Sputnik Молдова» сообщает, что энергии нет в контактной сети на улицах И. Крянгэ и В. Лупу в Кишиневе.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что линии не были повреждены, а автоматически отключились в целях безопасности, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электричеству.

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