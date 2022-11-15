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19:24 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека

БЕЛГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Двое мирных жителей, по предварительной информации, погибли, трое пострадали при обстреле города Шебекино со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной.

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