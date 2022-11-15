При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека

«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 22 октября, были повреждены гражданские объекты, 12 человек получили ранения, двое мирных жителей погибли. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной.