21:44 (мск), источник: © РИА Новости
Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты
ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.
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СМИ утверждают, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты попали в сушилку зерна. По предварительным данным, погибли два человека. На месте происшествия находятся полицейские и военные. Также сообщается, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты.
В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, представленные на заседании, «если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению». Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.