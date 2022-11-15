Минобороны России назвало провокацией сообщения о падении ракет в Польше

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства России.
«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — отмечается в сообщении.
Сегодня, 15 ноября, вечером ряд СМИ со ссылкой на представителей польских властей сообщили о падении двух ракет на территории Польши. Ранее Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В связи с информацией о падении ракет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание по национальной безопасности.