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22:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны России назвало провокацией сообщения о падении ракет в Польше

В Минобороны России заявили, что сообщения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.

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«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства России.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — отмечается в сообщении.

Сегодня, 15 ноября, вечером ряд СМИ со ссылкой на представителей польских властей сообщили о падении двух ракет на территории Польши. Ранее Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В связи с информацией о падении ракет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание по национальной безопасности.

Андрей Сапожников

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