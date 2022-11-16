10:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на 5,5 млн рублей
Злоумышленнику назначено 3 года лишения свободы условно.
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В Красноярске Железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщают на сайте региональной прокуратуры. С 22 августа по 3 ноября 2020 года подсудимый — заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления — начальник мастерской градостроительного проектирования АО «Гражданпроект» обманом похитил имущество ООО «Градис». Обвиняемый ввёл в заблуждение директора строительной фирмы о возможности изменения им зонирования земельных участков в материалах Генплана города для строительства домов на участках.
За действия, которые он не совершал, директор строительной фирмы передал ему имущественные права на три объекта долевого строительства (квартиры) стоимостью более 5,5 миллионов рублей. В зале суда подсудимый признал вину. Похищенное имущество возвращено собственнику. Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. После поступления приговора рассмотрят вопрос о его обжаловании.