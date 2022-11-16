Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы “российских ракет” являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — отметили в ведомстве.
Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице.
«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявили в Минобороны.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.