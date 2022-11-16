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Спецоперация на Украине
12:28 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты идентифицировали обломки ракеты на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской С-300, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы “российских ракет” являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.

Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что во время вчерашнего обстрела не наносили удары по украинской столице.

«Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявили в Минобороны.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.

По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.

Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

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