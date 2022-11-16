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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.

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Источник: Официальный сайт общественного движения «Свободный Донбасс»

«Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться (врио губернатора региона. — Прим. ред.) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — написал Губарев в Telegram-канале.

Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.

Екатерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014−2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.

Шестнадцатого июня 2022 года ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

С 2014-го она активно участвовала в событиях в Донбассе, за свою позицию находится в санкционных списках США и ЕС.

Павел и Екатерина Губаревы воспитывают троих детей.

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