КНДР запустила ракету в направлении Восточного моря

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что зафиксировал пуск ракеты из Северной Кореи, но не раскрыл никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетела ракета и где она приземлилась.
Ранее 17 ноября министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи предупредил, что недавнее соглашение между США, Японией и Южной Кореей сделает напряженность на Корейском полуострове «более непредсказуемой».
Заявление главы МИД КНДР стало первым официальным ответом Северной Кореи на трехсторонний саммит президента США Джо Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи в Камбодже 13 ноября. В своем совместном заявлении они осудили недавние ракетные испытания Северной Кореи и договорились работать над усилением сдерживания Пхеньяна. Господин Байден подтвердил приверженность США защищать своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.