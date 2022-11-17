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06:20 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР запустила ракету в направлении Восточного моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря, заявили южнокорейские военные. Это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США, которые продолжают наращивать присутствие в регионе.

Источник: Reuters

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что зафиксировал пуск ракеты из Северной Кореи, но не раскрыл никаких дополнительных подробностей, например, как далеко пролетела ракета и где она приземлилась.

Ранее 17 ноября министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи предупредил, что недавнее соглашение между США, Японией и Южной Кореей сделает напряженность на Корейском полуострове «более непредсказуемой».

Заявление главы МИД КНДР стало первым официальным ответом Северной Кореи на трехсторонний саммит президента США Джо Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи в Камбодже 13 ноября. В своем совместном заявлении они осудили недавние ракетные испытания Северной Кореи и договорились работать над усилением сдерживания Пхеньяна. Господин Байден подтвердил приверженность США защищать своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Дарья Эрозбек

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