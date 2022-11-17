Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
11:31 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Луганской Народной Республики более 20 ракет из РСЗО HIMARS, есть погибший и раненые, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по населенному пункту Мирное в Лутугинском районе, Перевальске, Зимогорье, Старобельске, Сватово, Белокуракино с применением РСЗО M142 HIMARS. Противником выпущено 23 ракеты», — говорится в Telegram-канале представительства.

В результате обстрелов в Зимогорье погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В населенном пункте повреждены дом, производственные помещения хлебоприемного пункта, школа, железнодорожная станция, линия электропередачи. Еще три мирных жителя ранены в Сватово и Белокуракино. Там повреждены два дома и железнодорожная станция.

На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять Украине вооружения, в том числе системы залпового огня HIMARS. Москва неоднократно заявляла, что западные военные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Киеве заявили об ударах по «Южмашу» и объектам газодобычи
Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергетики
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
Стало известно о переброске сил ВСУ на запорожское направление
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта