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11:34 (мск), источник: RTVi

Politico: Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергосистемы

Киев ожидает усиления атак по своим энергообъектам, но для восстановления подачи тепла и электроэнергии материалов у него не хватит, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Украина нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура, для ремонта своей инфраструктуры. В настоящее время Киев пытается восстановить поврежденную инфраструктуру, но они опасаются, что продолжающиеся атаки со стороны России сделают это почти невозможным», — передает издание слова знакомого с вопросом чиновника США.

По словам другого источника Politico в правительстве Украины, проблема восстановления энергетической инфраструктуры является одним «из самых острых вопросов, обсуждаемых с американцами и европейцами».

Украинские власти ранее говорили, что в результате обстрелов было разрушено примерно 30% электростанций страны. В некоторых регионах Украины проводятся веерные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать электросеть до наступления зимы.

Днем 15 ноября обстрелам подверглись Киев, Харьков, Львов и несколько областей Украины. В этот же день глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о том, что на Украине «практически уничтожен» энергетический объект, который обеспечивал питание правобережной части Херсонской области и части Николаевской области. По его словам, были взорваны два автотрансформатора, вес каждого из них 250 тонн. Были уничтожены компрессор и другие объекты.

14 ноября в компании «Укрэнерго» также сообщили о повреждении еще одного ключевого энергетического объекта. В результате чего сразу в нескольких регионах страны возникли проблемы с подачей электроэнергии. Речь шла о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

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