Politico: Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергосистемы

«Украина нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура, для ремонта своей инфраструктуры. В настоящее время Киев пытается восстановить поврежденную инфраструктуру, но они опасаются, что продолжающиеся атаки со стороны России сделают это почти невозможным», — передает издание слова знакомого с вопросом чиновника США.
Украинские власти ранее говорили, что в результате обстрелов было разрушено примерно 30% электростанций страны. В некоторых регионах Украины проводятся веерные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать электросеть до наступления зимы.
Днем 15 ноября обстрелам подверглись Киев, Харьков, Львов и несколько областей Украины. В этот же день глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о том, что на Украине «практически уничтожен» энергетический объект, который обеспечивал питание правобережной части Херсонской области и части Николаевской области. По его словам, были взорваны два автотрансформатора, вес каждого из них 250 тонн. Были уничтожены компрессор и другие объекты.
14 ноября в компании «Укрэнерго» также сообщили о повреждении еще одного ключевого энергетического объекта. В результате чего сразу в нескольких регионах страны возникли проблемы с подачей электроэнергии. Речь шла о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.