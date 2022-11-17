В ОАЭ задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича

По словам представителя Генпрокуратуры Михаил Яненко, Россия получила от Интерпола уведомление о задержании Зыгмунтовича в ОАЭ. Против сооснователя Finiko возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и участии в преступном сообществе.
Зыгмунтовича объявили в международный розыск вместе с Маратом и Эдвардом Сабировыми после возбуждения дела о мошенничестве из-за деятельности финансовой пирамиды Finiko.
В августе 2021 года суд в Казани заочно взял Зыгмунтовича под стражу, его имущество в Татарстане (жилой дом, квартира, четыре парковочных места и автомобиль) арестовали.
Фигурантами дела о мошенничестве из-за деятельности Finiko числятся 22 человека, включая сооснователя финансовой пирамиды Кирилла Доронина, который находится в СИЗО с июля 2021 года. Некоторые фигуранты объявлены в розыск, остальные под арестом. В последней редакции обвинения ущерб по делу оценивался в сумму свыше 1 млрд рублей. При этом число вкладчиков превышало 10 тыс.
Как пишет татарстанский портал «Реальное время», правоохранители считают, что «движимый корыстным умыслом» Доронин в сентябре 2018 года вступил в преступный сговор с Зыгмунтовичем и Сабировыми ради «хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционной деятельности».
В октябре, как сообщало агентство «Татар-информ», арбитражный суд Татарстана взыскал с Зыгмунтовича в пользу АО «Татэнерго» долг за подачу тепла в размере 50 тыс. рублей.
Как продвигается следствие по делам Finiko
В декабре 2020 года в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело по статье об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В сентябре 2021 года против них возбудили дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Позже его передали в центральный аппарат МВД, объяснив это решение «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших». В июле 2022 года против организаторов и участников Finiko завели еще одно дело, по статье о создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем.
Началу расследования по факту деятельности Finiko предшествовала проверка прокуратуры. Во время ее проведения сотрудники ведомства выяснили, что с 2018 года несколько лиц от имени компании предлагали гражданам вложить средства в «фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках» под 25% ежемесячного дохода.
Вкладчики приобретали и переводили биткоины на криптокошельки на интернет-платформе Finiko. После этого в их личных кабинетах на сайте финансовой пирамиды отображались начисления внутренней валюты компании — «Цифрон», курс которого, как утверждали организаторы схемы, составлял $1 за единицу.
Предполагалось, что в «цифронах» инвесторы будут получать обещанный доход, который затем смогут обналичить. При этом, как поясняли в МВД, заявленная «инвестиционная деятельность фактически не велась».
Finiko, зарегистрированная за пределами России, не имела лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах. В июле 2020 года «вкладчики» обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы.
Причиненный некоторым из них ущерб достиг порядка 10 млн рублей.
Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани в конце июля 2021 года. До этого он продолжал общаться с потерпевшими в соцсетях, обещая возобновить выплаты. «Казанские ведомости» писали, что он, предположительно, собирался получить турецкое гражданство и сменить имя. Доронин также утверждал, что подал заявление в полицию на своих бизнес-партнеров Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабирова, после того как они якобы перестали выходить с ним на связь.
В сентябре 2021 года в Татарстане задержали 37-летнего жителя Казани, который «позиционировал себя как вице-президент Finiko», принимал от граждан криптовалюту и агитировал их вкладывать деньги в финансовую пирамиду.
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