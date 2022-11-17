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12:04 (мск), источник: © РИА Новости

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи страны.

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«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, “Южмаш”, — приводит слова Шмыгаля украинское издание “Страна.ua”.

Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.

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