Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <…> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. После подачи запроса Киев получил доступ к следственным мероприятиям, им сегодня утром на место отправились украинские специалисты, добавил он.
Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.
В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского — не доказательство непричастности бывшей советской республики к падению ракет.
Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.