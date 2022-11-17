В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр Он оставил послание для других обитателей парка
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киев не обладает точной информацией, что произошло на востоке Польши, где ранее упали ракеты, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <…> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — заявил Зеленский.

Но при этом он подтвердил, что украинская сторона использовала силы ПВО против российской ракеты в момент инцидента.

Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. После подачи запроса Киев получил доступ к следственным мероприятиям, им сегодня утром на место отправились украинские специалисты, добавил он.

Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского — не доказательство непричастности бывшей советской республики к падению ракет.

Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. В этот же день Россия проводила обстрелы объектов на территории Украины.

По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

Следите за развитием темыЧто известно о падении ракет в Польше
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британка рассказала о пережитом из-за беженки с Украины кошмаре
Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Киеве заявили об ударах по «Южмашу» и объектам газодобычи
Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергетики
ВСУ нанесли по ЛНР массированный ракетный удар из РСЗО HIMARS
Стало известно о переброске сил ВСУ на запорожское направление
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта