Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое по имеющейся у меня информации полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской Народной Республики», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «ситуация на фронте сложная, но контролируемая».
Пасечник добавил, что обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, российские военнослужащие и представители чеченских подразделений «Ахмат».
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.