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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные контролируют 99 процентов территории Луганской Народной Республики, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка — это совсем небольшое село, которое по имеющейся у меня информации полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть один процент всей территории Луганской Народной Республики», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «ситуация на фронте сложная, но контролируемая».

«Мы знаем о том, что идёт концентрация личного состава техники (украинских войск — Прим. ред.), возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки», — отметил врио главы ЛНР.

Пасечник добавил, что обороной территорий занимаются бойцы Народной милиции, российские военнослужащие и представители чеченских подразделений «Ахмат».

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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