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14:43 (мск), источник: © РИА Новости

«Нафтогаз» заявил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Взрывы произошли на объектах газодобывающей инфраструктуры акционерного общества «Укргаздобыча» на востоке Украины, несколько объектов разрушены, часть повреждены, сообщили в четверг в компании «Нафтогаз Украины».

Спецоперация на Украине

«Массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО “Укргаздобыча” на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Telegram-канале.

По информации председателя правления компании Алексея Чернышова, «известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения различной степени».

«Специалисты “Укргаздобычи” оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших», — приводит слова Чернышова сайт компании.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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