17:32 (мск), источник: ТАСС
Голландский суд признал вину трех из четырех фигурантов дела MH17
Суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов.
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СХИПХОЛ /Нидерланды/, 17 ноября. /ТАСС/. Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.
По его словам, прокуратура смогла доказать вину Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Вместе с тем суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов. «По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК “Бук”, в результате которого был сбит рейс MH17», — сказал Стейнхёйс.
Судья также сообщил, что рассмотрение дела MH17 в первичной инстанции завершено. Апелляция возможна в течение двух недель.