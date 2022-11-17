Перенаселение Земли минимально влияет на глобальное потеплениеБольшее влияние оказывает, к примеру, мировая экономика
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
17:32 (мск), источник: ТАСС

Голландский суд признал вину трех из четырех фигурантов дела MH17

Суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов.

Источник: Reuters

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 17 ноября. /ТАСС/. Голландский суд признал виновными трех из четырех фигурантов уголовного дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко приговорили к пожизненному заключению. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.

По его словам, прокуратура смогла доказать вину Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Вместе с тем суд оправдал четвертого обвиняемого Олега Пулатова, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов. «По мнению суда, не существует убедительных доказательств, что Пулатов внес вклад в использование ЗРК “Бук”, в результате которого был сбит рейс MH17», — сказал Стейнхёйс.

Судья также сообщил, что рассмотрение дела MH17 в первичной инстанции завершено. Апелляция возможна в течение двух недель.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта