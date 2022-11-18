В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр Он оставил послание для других обитателей парка
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
08:49 (мск), источник: © РИА Новости

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек

УФА, 18 ноя — РИА Новости. Семья с пятью детьми погибла при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка произошел в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.

«В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых, мужчина и женщина, и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сообщили спасатели.

В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб.

О причинах пожара пока ничего не говорится. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как отметили в башкирском Министерстве семьи, многодетная семья была благополучной и воспитывала в том числе приемных детей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел выход из украинского кризиса
Foreign Policy: Украина вызывает у НАТО страх
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарынесчастный случайМЧС