08:49 (мск), источник: © РИА Новости
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
УФА, 18 ноя — РИА Новости. Семья с пятью детьми погибла при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
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Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка произошел в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.
«В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых, мужчина и женщина, и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сообщили спасатели.
В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб.
О причинах пожара пока ничего не говорится. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как отметили в башкирском Министерстве семьи, многодетная семья была благополучной и воспитывала в том числе приемных детей.