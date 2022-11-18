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08:52 (мск), источник: ТАСС

Суд оправдал экс-охранника «Ельцин центра», испортившего картину ученицы Малевича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику «Ельцин центра» Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», и оправдал его, передает в пятницу корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Пресс-служба Ельцин Центра

«Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления», — сказал судья.

Судья добавил, что принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра также отменяется, за Васильевым остается право на реабилитацию.

Суд апеляционной инстанции посчитал, что приведенные в приговоре мирового судьи доказательства не позволяют сделать безусловный вывод, что Васильев, имея прямой умысел, совершил вандализм. Кроме того, он учел мнение приглашенного на заседание эксперта, которая указала, что действия Васильева не могут считаться обезображиванием картины, а только вмешательством в нее с нанесением ущерба.

Инцидент, который лег в основу дела о вандализме, произошел в декабре 2021 года. Васильев, работая охранником, нанес ручкой на изображенные на картине лица «схематичное изображение глаз», тем самым причинив Третьяковской галерее, в чье собрание она входит, ущерб в размере более 250 тыс. рублей. Картина была отреставрирована за счет страховой компании. Васильев признал вину, ему было назначено мировым судом 180 часов обязательных работ, принудительное лечение и наблюдение у психиатра. В октябре 2022 года картину представили публике после реставрации на выставке в Еврейском музее.

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