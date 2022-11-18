11:12 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли школу в центре Донецка
ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли артиллерийские удары по школе № 13 в центре Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости.
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По словам местных жителей, было около пяти попаданий. Снарядами побило окна и посекло стены здания.
Из-за того, что обстрел произошел во время комендантского часа, обошлось без жертв.
Мэр Донецка Алексей Кулемин сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшую ночь ВСУ выпустили по центральным районам города десять снарядов калибра 155 миллиметров. Два из них приземлились в непосредственной близости от школы.
Кроме того, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура кондитерской фабрики «Лаконд», добавил мэр. Повреждены газопровод, вентиляция и забор, производство остановлено, никто не пострадал.
По данным аппарата омбудсмена ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысяч мирных жителей, в том числе более 130 детей.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.