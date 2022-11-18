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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура Швеции обнаружила на «Северных потоках» остатки взрывчатки

Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на «Северных потоках» произошли из-за диверсии. Рядом с трубопроводом обнаружены остатки взрывчатого вещества. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Источник: AFP 2022

Расследование обстоятельств взрывов на «Северных потоках» в Швеции ведет прокурор Матс Люнгквист. По его словам, анализ найденных на «месте преступления» в Балтийском море инородных предметов подтвердил наличие взрывчатых веществ. «Тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов», — говорится в пресс-релизе.

Утечки газа на нескольких нитках «Северного потока-1» и «Северного потока-2» произошли в конце сентября. НАТО назвало происшедшее диверсией. В альянсе призвали провести расследование случившегося и отметили, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников «будет встречено единым и решительным ответом».

Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма. Россия вынесла этот вопрос на срочное обсуждение в Совете безопасности ООН.

В ноябре швейцарская компания Nord Stream AG, 51% акций которой принадлежит «Газпрому», обнародовала результаты первичного осмотра «Северного потока-1». На месте утечки были обнаружены воронки глубиной 3−5 м техногенного происхождения.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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