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13:55 (мск), источник: РБК

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР

Поселок Опытное в ДНР перешел под контроль российских сил, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Село расположено между Донецком и Авдеевкой, близ донецкого аэропорта.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины совершили безуспешные контратаки близ населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР для остановки российских войск. По данным Минобороны, украинские войска были рассеяны и отброшены на исходные рубежи после ударов артиллерии и действий военных России.

«Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей», — добавил Конашенков.

В штабе территориальной обороны ДНР два дня назад, 15 ноября, сообщили о взятии одноименного села Опытное. Оно находится в другом месте — на южной стороне Бахмута. Там указали, что бои вела «группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России».

Власти Украины называют обстановку в Донбассе тяжелой. «Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, сохраняют наши рубежи обороны», — говорил президент Владимир Зеленский 12 ноября. Он отметил, что успешная оборона в Донбассе позволяет Украине «проводить наступательные операции на других направлениях».

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