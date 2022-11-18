Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР

«В Донецкой Народной Республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное», — сказал он.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины совершили безуспешные контратаки близ населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР для остановки российских войск. По данным Минобороны, украинские войска были рассеяны и отброшены на исходные рубежи после ударов артиллерии и действий военных России.
«Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей», — добавил Конашенков.
Власти Украины называют обстановку в Донбассе тяжелой. «Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, сохраняют наши рубежи обороны», — говорил президент Владимир Зеленский 12 ноября. Он отметил, что успешная оборона в Донбассе позволяет Украине «проводить наступательные операции на других направлениях».